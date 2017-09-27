В Москве появились билборды с цитатами из переписки Николая II с супругой

В Москве появились билборды с цитатами из переписки последнего российского императора Николая II и его супруги Александры Федоровны. Акцию проводит Московский патриархат.

В синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ отметили, что реальная история супружеской жизни царя Николая II и его супруги «может служить образцом семейных отношений для наших современников». Билборды по всей Москве - часть проекта «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви»,- сообщает РИА Новости.

В рамках проекта, который направлен на утверждение семейных ценностей в российском обществе, а также донесение до людей правдивой информации о жизни царской семь, использованы цитаты из личного дневника императрицы и ее писем к супругу. Представитель синодального отдела отметил, что личная жизнь семьи последних Романовых стала в последнее время «мишенью для мифов и спекуляций».