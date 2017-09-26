В Иране возбудили уголовное дело против Павла Дурова

Иранские власти завели уголовное дело в отношении основателя мессенджера Telegram россиянина Павла Дурова. Представители прокуратуры в Иране заявили, что мессенджер предоставляет услуги террористам.

Telegram, по мнению властей Ирана, популярна среди членов запрещенной на территории России террористической организации «Исламское государство». Кроме этого, дело возбудили из-за использования мессенджера с целью торговли людьми и наркоторговли, а также для распространения детской порнографии.

Павел Дуров заявил, что удивлен сообщению о возбуждении против него в Иране уголовного дела, поскольку террористы и порнографический контент активно блокируются. По его мнению, причина кроется в другом.

Ранее Павел Дуров опубликовал свое фото с обнаженным торсом. Создатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram объяснил, что таким образом он решил поддержать президента Владимира Путина.