В Минтруде сообщили о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил о перерасчете пенсий работающим пенсионерам. По словам Топилина, Минтруд пока не планирует пересматривать порядок перерасчетов пенсий работающим пенсионерам, который в прежние года происходил в августе.

Пересмотреть порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам предложил один из сенаторов на заседании комитета по соцполитике в Совете Федерации. По мнению сенатора, то, что сейчас пенсии работающих пенсионеров увеличиваются в год максимум на три балла (примерно на 200 рублей), вне зависимости от того, сколько денег перечисляет за него работодатель, не совсем справедливо, - пишет "Российская газета".

По мнению министра, изменить систему возможно, только приняв некие системные решения. Топилин заверил, что министерство об этом думает, но даже к весенней сессии вряд ли появится решение.

Топилин рассказал о повышении зарплаты бюджетникам.