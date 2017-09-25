Крымские туристы застряли в горах и отравились грибом

На горе Бойка в Бахчисарайском районе полуострова спасатели оказали помощь шестерым туристам, отравившимся одним большим грибом.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, 24 сентября в 00:50 оперативному дежурному поступило сообщение о том, что в районе турстоянки горы Бойка в Бахчисарайском районе находятся 6 туристов, отравившихся грибами. Самостоятельно передвигаться не могут. Необходима помощь спасателей.

Туристов смогли найти только в 4:50 из-за того, что стоянка находилась в труднопроходимой местности. Как выяснилось, шестеро молодых людей пожарили гриб неустановленного вида и съели по небольшому кусочку. Все они были доставлены в Бахчисарайскую центральную районную больницу с признаками острого отравления.