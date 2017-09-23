Пранкер Лексус рассказал, о чем беседовал с Куртом Волкером

Российский пранкер Алексей Столяров(Лексус) сообщил, что он действительно разговаривал почти час со специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкнером.

Они обсуждали стратегические вопросы, касающиеся Украины, России, Минских соглашений. "Запись у меня есть, по этой записи понятно, что никто никого не разоблачил. Они конечно хотят сохранить лицо при плохой игре, но это бред полный", сказал Столяров в беседе с РЕН-ТВ. Он пообещал, что обязательно опубликует запись и порадовался хорошему пиару.

Ранее сообщалось, что российский пранкер пытался поговорить со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером, выдавая себя за секретаря украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова. Говорилось о бдительности Волкера, который якобы разоблачил российского пранкера и тут же известил ОСНБО о попытке очередной "провокации Кремля".