СНБО заявил о попытке российского пранкера разыграть представителя Госдепа

Российский пранкер пытался поговорить со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером, выдавая себя за секретаря украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова.

Информацию об этом сообщают представители СНБО. Подробности разговора не уточняются. Говорится о бдительности Волкера, который якобы разоблачил российского пранкера и тут же известил ОСНБО о попытке очередной «провокации Кремля». По мнению представителей ведомства, в Москве негативно реагируют на продолжающиеся успехи Киева на международной арене и поддержки Украины большинством цивилизованных стран мирового сообщества.

В СНБО отметили, что в последнее время подобные «провокации» со стороны пранкеров участились. «Их цель — попытка дезавуировать успехи украинской власти на международной арене», — добавили в ведомстве.