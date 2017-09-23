Мэр Москвы предлагает изымать автобусы у нелегальных перевозчиков
23 сентября 2017, 11:37 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Мэр Москвы считает, что автобусы у нелегальных перевозчиков надо изымать в пользу государства. Размах нелегальных пассажирских перевозок в Москве принял чудовищные размеры и с этим надо что-то делать.
По словам столичного мэра Сергея Собянина, за минувшие несколько лет в Москве задержано порядка четырех тысяч нелегальных пассажирских автобуса, сообщает «Лайф».
Собянин предлагает автобусы у нелегалов изымать, поскольку система штрафов здесь бессильна. Нелегалы спокойно платят штрафы, а затем перерегистрируют машины и продолжают работать. А нелегальный автобус – это возможность привезти в столицу какой угодно груз.