СМИ: в Сирии погиб российский офицер спецназа ГРУ

Журналистам стало известно о гибели в Сирии офицера Главного разведупарвления России (ГРУ) капитана Курбана Касумова. Офицер погиб еще 2 августа, но только 21 августа об этом факте узнали СМИ.

В Сирии погиб капитан ГРУ Курбан Касумов. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на группу «Герои России» в соцсети «ВКонтакте». Российское министерство обороны о гибели офицера не сообщало. Члены сообщества «Герои России» сообщили о гибели Касумова 21 сентября, снабдив публикацию фотографией могилы офицера и перечислением его наград.

Одна из медалей Касумова – «За освобождение Пальмиры». Известно, что Курбан Касумов родился в 1986 году в Ростовской области, служил в спецназе ГРУ. Офицер погиб при минометном обстреле со стороны «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).