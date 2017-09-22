Историк: на памятнике Калашникову изображен чертеж немецкой винтовки, а не АК-47

Памятник легендарному оружейнику Михаилу Калашникову, установленный в Москве, обсуждают в соцсетях. Историк Юрий Пашолок обратил внимание и написал в соцсети Facebook, что на памятнике изобретателю автомата Калашникова изображён чертёж немецкой автоматической винтовки StG 44, а не легендарного АК-47.

Скульптор Салават Щербаков прокомментировал замечание историка. Он готов внести изменения в памятник, если появится доказательство эксперта, что на памятнике изображён чертёж немецкой винтовки, а не АК-47. Пока, по словам Щербакова, такого специалиста не нашли.

Скульптор подчеркнул, что если окажется, что в чертежах была ошибка, то в памятник обязательно внесут изменения, - передаёт RT.

Во вторник, 19 сентября, в Москве торжественно открыли памятник выдающемуся конструктору оружия Михаилу Калашникову.

Монумент появился в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская. В церемонии открытия памятника Михаилу Калашникову принял участие министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Мединский назвал автомат Калашникова культурным брендом России.

Музыкант Андрей Макаревич раскритиковал памятник конструктору стрелкового оружия.