Власти Москвы собрались увеличить расходы на «Зарядье» до 30 млрд рублей

Расходы на парк «Зарядье» в ближайшие 2 года могут достичь 30 млрд рублей. Об этом сообщил главный архитектор Москвы.

С соответствующим заявлением Сергей Кузнецов выступил в ходе интервью на телеканале «Дождь». Кузнецов отметил, что в общую стоимость проекта, которую он озвучил, входят филармония и несколько концертных залов, парковки, техника, павильоны и аттракционы.

Напомним, «Зарядье» открыли в столице в рамках празднования 870-летия города. Изначально сообщалось, что строительство объекта обошлось в 14 млрд рублей.

Спустя несколько дней после открытия в парке устроили погром вандалы. Из-за данного инцидента в «Зарядье» были вынуждены изменить режим работы.