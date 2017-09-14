С четверга, 14 сентября, московский ландшафтный парк "Зарядье" меняет режим работы.

Данную меру было решено принять для ликвидации ущерба, который нанесли месту отдыха вандалы, отметил директор "Зарядья" Павел Трехлеб. Как уточняется на официальном портале мэра и правительства Москвы, вход на территорию, в павильоны и на смотровую площадку "Парящий мост" с сегодняшнего дня будут осуществляться раз в пятнадцать минут. Более того, ограждения вокруг парка пока решено не убирать. Уточняется также, что по понедельникам вход в "Зарядье" будет открыт только с 14.00.

Напомним, ранее стало известно, что вандалы испортили окно медиацентра в парке, а также стеклянную крышу филармонии. Согласно некоторым данным, хулиганы полностью уничтожили около 10 тысяч растений.