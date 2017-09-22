В рейтинге продолжительности жизни Россия заняла 110 место в мире

Россия заняла 110 место в мире по средней продолжительности жизни. Об этом говорят последние данные статистики.

Ранее «Аргументы недели» писали, что продолжительность жизни в стране достигла рекордных значений – 72,5 года. В настоящее время в России живут дольше, чем в Советском Союзе, однако по данному показателю РФ все еще значительно отстает от очень многих государств. Тройка лидеров выглядит так: Гонконг (Китай) — 83,7 года; Япония — 83,3; Италия — 82,84. Далее следуют еще 12 стран, где средняя продолжительность жизни превышает 80 лет.

К слову, ученые уверены, что 80 лет для человека – это далеко не предел. Так, голландские исследователи спрогнозировали, что через полвека продолжительность жизни на Земле может достичь 125 лет.