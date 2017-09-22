В Петербурге выявлена новая партия яичного порошка с фипронилом
22 сентября 2017, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге сотрудники Роспотребнадзора выявили новую партию яичного порошка с фипронилом.
Согласно последней информации, 7 тонн арестованной зарубежной продукции были загрязнены фипронилом. В ведомстве отметили, что для выявления данного вещества в яичном порошке были проведены лабораторные исследования. Как уточняет ТАСС, партия будет утилизирована.
Согласно последней информации Роспотребнадзора, начата процедура отзыва декларации о соответствии.