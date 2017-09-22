В Петербурге выявлена новая партия яичного порошка с фипронилом

В Санкт-Петербурге сотрудники Роспотребнадзора выявили новую партию яичного порошка с фипронилом.

Согласно последней информации, 7 тонн арестованной зарубежной продукции были загрязнены фипронилом. В ведомстве отметили, что для выявления данного вещества в яичном порошке были проведены лабораторные исследования. Как уточняет ТАСС, партия будет утилизирована.

Согласно последней информации Роспотребнадзора, начата процедура отзыва декларации о соответствии.