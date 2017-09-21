О чем Владимир Путин говорил с «Алисой»

Президент России Владимир Путин во время своего визита в «Яндекс» пообщался с голосовым помощником «Алиса», разрабатываемом компанией. «Алиса» приветствовала главу государства словами: «Здравствуйте, Владимир Владимирович».

«Тебя тут не обижают?», - спросил у «Алисы» Путин. «Окей, учту», - ответил голосовой помощник. А когда президент спросил, как она себя чувствует, голосовой помощник ответила, что рассматривает фото котиков в «Яндексе», добавив, что «ничего лучше котиков нет».

Запустить «Алису» «Яндекс» планирует в октябре.

Кроме того, руководителю страны подробно рассказали про онлайн-сервисы - в области телемедицины, образования, бизнеса и транспорта.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин приехал в офис компании "Яндекс" в Москве. Компания в этом году отмечает свое двадцатилетие. Главе государства рассказали об успехах компании на рынке.