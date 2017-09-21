Путин прибыл в московский офис "Яндекса"
21 сентября 2017, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин приехал в офис компании "Яндекс" в Москве. Компания в этом году отмечает свое двадцатилетие. Главе государства рассказали об успехах компании на рынке.
Финансовый директор Грегори Абовски и гендиректор компании Александр Шульгин рассказали президенту, что средний возраст сотрудников — 30 лет, и большинство из них являются выпускниками ведущих российских вузов. Всего численность сотрудников компании составляет 7 тысяч человек.
Была показана карта России с отмеченными там городами, где у "Яндекса" есть офисы разработки: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Владимир Путин отметил, что сейчас развивается Дальневосточный федеральный округ, где есть университет, и "Яндексу" стоит подумать об открытии офиса и там.
Вместе с главой государства офис IT-компании посетили замглавы кремлёвской администрации Сергей Кириенко, глава Минкомсвязи Николай Никифоров и помощник президента Андрей Белоусов.