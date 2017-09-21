Президент России Владимир Путин приехал в офис компании "Яндекс" в Москве. Компания в этом году отмечает свое двадцатилетие. Главе государства рассказали об успехах компании на рынке.

Финансовый директор Грегори Абовски и гендиректор компании Александр Шульгин рассказали президенту, что средний возраст сотрудников — 30 лет, и большинство из них являются выпускниками ведущих российских вузов. Всего численность сотрудников компании составляет 7 тысяч человек.

Была показана карта России с отмеченными там городами, где у "Яндекса" есть офисы разработки: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Владимир Путин отметил, что сейчас развивается Дальневосточный федеральный округ, где есть университет, и "Яндексу" стоит подумать об открытии офиса и там.

Вместе с главой государства офис IT-компании посетили замглавы кремлёвской администрации Сергей Кириенко, глава Минкомсвязи Николай Никифоров и помощник президента Андрей Белоусов.