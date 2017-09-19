В сети выложено еще видео инцидента с вертолетом Ка-52 на учениях Запад-2017

В сети появилось еще одно видео инцидента с вертолётом Ка-52, который произошёл в ходе учений "Запад-2017" на полигоне Лужский под Санкт-Петербургом 16 сентября.

Видеозапись из кабины вертолёта "Аллигатор", который случайно выпустил ракету по зрителям, опубликована в Telegram-канале @breakingmash. Первым о случайном пуске ракеты вертолётом Ка-52 по зрителям сообщил ранее портал 66.ru.

Минобороны опровергло эту информацию, сообщив, что стратегические учения "Запад-2017" проходят без происшествий, а видео было снять не во время этих манёвров.

Однако РБК стало известно о происшествии из своих источников. И интернет-газета Фонтанка.ру пишет, что причиной случайного пуска ракеты стала техническая неисправность. Из-за нее вертолет якобы раньше времени выпустил снаряд, который попал по припаркованным автомобилям.

За проведением стратегических учениях Вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии "Запад-2017" учений наблюдали военные атташе из более 50 стран. 18 сентября на Лужском полигоне присутствовали президент РФ Владимир Путина и министр обороны Сергей Шойгу.

Найдено видео со сходом ракеты с вертолета Ка-52 на учениях "Запад-2017"