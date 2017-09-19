Обнаружено новое видео со сходом ракеты с вертолета Ка-52 на учениях "Запад-2017". Источник, близкий к Министерству обороны РФ, сообщил, что ошибочный удар вертолета Ка-52 все-таки произошел на учениях "Запад-2017" 16 сентября,- передает РБК.

По данным информатора, в результате пострадали три человека, не гражданские. В распоряжении РБК оказалось новое видео инцидента со сходом ракеты с вертолета Ка-52 на стратегических учениях Вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии "Запад-2017".

Ранее в пресс-службе Западного военного округа заявили, что никаких происшествий с работой армейской авиации в ходе маневров не было.

Первым о том, что во время учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский" в Ленинградской области вертолет Ка-52 из-за сбоя ударил ракетой по зрителям, сообщил портал 66.ru, опубликовав видео инцидента.

Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин в понедельник, 18 сентября, проинспектировал действия военных на стратегических учениях.