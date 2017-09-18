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«Ростех» против РЖД

Что стало причиной конфликта двух крупных госкорпораций?

18 сентября 2017, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

«Ростех» против РЖД
globallookpress.com

Конфликт между «Ростехом» и ОАО РЖД набирает обороты. Тяжеловесы российской экономики поссорились из-за своих «дочек», убытки одной из которых будут стоить государству в 20 млрд рублей. В целом для страны действия ряда железнодорожных начальников обошлись в гораздо большую сумму. Один из главных героев этой истории сбежал  в Англию.

В конце минувшего года президент России распорядился о передаче в ведение «Ростеха» крупнейшего производителя военной и железнодорожной техники – «Уралвагонзавода». Нижнетагильское предприятие вошло в госкорпорацию вместе с дочерними структурами. Одна из них, ООО «УВЗ-Логистик», владеет самым большим в стране парком железнодорожных полувагонов. Несмотря на свои колоссальные возможности, компания терпела (и продолжает терпеть) многомиллиардные убытки. Анализ решений бывшего руководства УЗВЛ показал, что оно как будто бы своими руками душило предприятие.

В ноябре 2015 года генеральный директор «УВЗ-Логистик» Дмитрий Еремеев подписал контракт о передаче почти 50 000 вагонов (это почти весь ее вагонный парк) в аренду «Федеральной грузовой компании» (ФГК). Последняя является «дочкой» ОАО «Российские железные дороги». Согласно условиям контракта, за аренду одной единицы подвижного состава ФГК должна платить собственнику 450 руб. в сутки. При этом сами железнодорожники берут с грузоотправителей по 1600 руб. в сутки за один вагон.

Простой арифметический подсчет показывает, что структура РЖД зарабатывает на контракте с УВЗЛ не менее 1,5 млрд. рублей в месяц. За неполные два года она получила за счет аренды чужого имущества не менее 50 млрд. рублей, а еще буквально подмяла под себя рынок железнодорожных грузоперевозок. Если посмотреть на ситуацию глазами собственника вагонов, то в результате данной сделки он каждый месяц теряет не менее 500 млн. рублей. Кабальный договор с ФГК привел к тому, что за два неполных года чистый убыток «УВЗ-Логистик» достиг 20 миллиардов.

Что же заставило Дмитрия Еремеева подписать такой невыгодный для его компании контракт? Управленец с многолетним опытом и обладатель степени MBA, он не мог осознавать последствий своего решения. Тем более что значительная часть парка находится в лизинге, а средний размер лизингового платежа за один вагон составляет 550 рублей в сутки – меньше, чем арендная плата ФГК. Получается, что «Ростеху» досталось предприятие с искусственно созданными убытками.

 

РЖД до Лондона довезут

Ответ на поставленный выше вопрос предельно простой: после того, как вагонный парк УВЗЛ был передан в распоряжение ФГК по заниженной цене, Дмитрий Еремеев перешел на работу в эту «дочку» РЖД. Когда новый собственник «УВЗ-Логистик» начал поднимать шум вокруг этой истории, Еремеев собрал чемоданы и вылетел в Великобританию. Говорят, что возвращаться в Россию топ-менеджер не намерен, но на сайте «Федеральной грузовой компании» он по-прежнему указан в качестве заместителя генерального директора по стратегическому развитию.

Это неудивительно, ведь стратегия Дмитрия Еремеева в отношении УВЗЛ работает до сих пор. Компания имеет двадцатимиллиардную дыру в балансе, закрывать которую придется государству в лице «Ростеха». Чтобы исправить положение, новый собственник «УВЗ-Логистик» должен вернуть себе подвижной состав, с тем, чтобы оперировать им самостоятельно или сдать его в аренду на более выгодных условиях. Однако добиться этого будет непросто. Действие невыгодного контракта истекает в 2018 году, за досрочное расторжение ФГК попросит неустойку в размере 5 млрд. рублей. Именно на таких условиях подписал контракт Дмитрий Еремеев. Железнодорожники сейчас прилагают все усилия для того, чтобы сохранить за собой подвижной состав УВЗЛ. В прессе уже появилась серия материалов, которые освещают данную ситуацию с одного единственного ракурса, с позиции «Федеральной грузовой компании».

 

Что слону дробина

Поставить точку в конфликте двух экономических гигантов сможет лишь разумное решение правительства России. По некоторым данным, вице-премьер Аркадий Дворкович организовал по данному вопросу встречу с руководством «Российских железных дорог». Правда, присутствовал он там буквально пару минут, после чего удалился для приватного разговора с президентом РЖД Олегом Белозеровым. Источники сообщают, что Дворкович планирует провести совещание по проблемам УВЗЛ, но конкретная дата пока неизвестна.

Интересен и другой факт. Завладев подвижным составом УЗВЛ, «Федеральная грузовая компания» смогла занять доминирующее положение на рынке и повысить цены на свои услуги. За бодрыми отчетами железнодорожников о прибыли в 50 млрд. рублей за три года скрываются проблемы предприятий-грузоотправителей. Для некоторых из них в 2015 и 2016 годах ставки на предоставление полувагонов были повышены втрое. Все это не могло остаться без внимания Федеральной антимонопольной службы. Проверка ФАС выявила в действиях ФГК нарушения закона о защите конкуренции, но единственной санкцией для «дочки» РЖД стал штраф в 400 тыс. руб., который она к тому же пыталась оспорить в суде. Правда, суд оставил ее иск без удовлетворения.

 

Концы в воду

Без своевременной помощи «УВЗ-Логистик» может попросту исчезнуть, уставный капитал предприятия с многомиллиардными убытками составляет всего 1 млн. рублей. Впрочем, даже после этого вопросы о законности действий прежнего руководства компании останутся актуальными. Говорят, что помимо кабального договора с ФГК Дмитрий Еремеев и его подчиненные заключали другие аффилированные сделки, а еще назначали себе необоснованно высокие премии. По неподтвержденной пока информации, управленческие расходы УВЗЛ в 2013-2016 годах превысили 1 млрд. рублей. Впрочем, одной лишь истории с «Федеральной грузовой компанией» хватит для возбуждения целой серии уголовных дел.

Следователи могут заинтересоваться не только бывшими топ - менеджерами УВЗЛ, но и другими участниками схемы по передаче вагонов в аренду ФГК. Наверняка, это и стало причиной, по которой весной этого года РЖД пыталась выкупить 100% «УВЗ-Логистики». Согласно сообщениям в прессе, заявку на такое приобретение подала в ФАС фирма «Тринитико проперти менеджмент», действовавшая в интересах НФП «Благосостояние», который подконтролен железнодорожной империи. С учетом долгов УВЗЛ покупатель планировал заплатить за нее не более 1 млн. рублей. Если бы антимонопольщики не предотвратили эту сделку, чувствительная документация прежнего руководства «УВЗ-Логистики» растворилась бы в гигантской монополии.

Ситуация вокруг УВЗЛ и ФГК наглядно демонстрирует одну из главных угроз современной российской экономике. Железнодорожный транспорт – огромная и стратегически важная отрасль – оказался зависимым от малоизвестных управленцев, которые исчезают за границей вместе с деньгами. Сможет ли в такой обстановке глава «Ростеха» Сергей Чемезов защитить интересы своей корпорации?

 

Николай УХТИН

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СМИ узнали о скором распаде группы Rammstein

СМИ узнали о скором распаде группы Rammstein

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что солист группы Тилль Линдеманн посетил музыкальный фестиваль «Жара» в Баку. Среди звезд российского шоу-бизнеса нашлось немало желающих сфотографироваться с музыкантом.

//Экономика

ВЭБ назвал срок восстановления российской экономики после кризиса

ВЭБ назвал срок восстановления российской экономики после кризиса

Эксперты Внешэкономбанка составили макроэкономический прогноз на 2018–2020 годы, в котором определены сроки выхода российской экономики из кризиса. По их мнению, это произойдет ближе к концу 2018 года.

//Политика

В Госдуме прокомментировали мнение Бурджанадзе о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018

В Госдуме прокомментировали мнение Бурджанадзе о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался о мнении Нино Бурджанадзе о намерении ЦРУ с помощью Михаила Саакашвили сорвать проведение Чемпионата мира по футболу в России.

//Общество

Минздрав высказался о санкциях для родителей за отказ делать детям прививки

Минздрав высказался о санкциях для родителей за отказ делать детям прививки

Минздрав России высказался о возможности введения санкций для родителей за отказ делать своим детям прививки. Выяснилось, что в ведомстве к настоящему моменту не приняли окончательное решение.

//Правовед

Возврат денег за авиабилеты

Возврат денег за авиабилеты

Согласно положениям Воздушного кодекса стоимость авиабилета не возвращается, если пассажиром заключен договор воздушной перевозки, предусматривающий условие о невозврате провозной платы. Есть ли исключения?

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