Все национальности Южного Урала собрали в одном справочнике

В прошлую пятницу, в южноуральской столице Фонд социально-экономического развития «Евразийское содружество» презентовал справочник «Национальные диаспоры Южного Урала и приграничных территорий». Мероприятие поддержали представители органов власти, национальных диаспор, национально-культурных объединений, общественных активистов России и Казахстана.









Участники презентации особо отметили актуальность создания справочника. Сегодня этнические вопросы в российском обществе особенно важны, а новое издание реализует эту важную социокультурную миссию. По словам президента фонда «Евразийское содружество» Виктора Каточкова, в Челябинске действует 37 национально-культурных объединений. Но об их деятельности жители Южного Урала не знакомы.

- Наш справочник – это целый мир великолепных и интересных историй о представителях многочисленной семьи братских народов, населяющих Челябинск, - прокомментировал Виктор Каточков.









Активное участие в создании справочника приняли сами представители национальных объединений Южного Урала. Спикеры, выступавшие на презентации, высоко оценили их инициативу и подчеркнули важность вопроса адаптации к ценностям и традициям региона проживания. При этом было замечено, что основная цель национальной политики региона - создание условий для полноправного социального и национально-культурного развития всех народов.

Как рассказал заместитель председателя Ассамблеи народов Челябинской области Сергей Бредихин, на Южном Урале совместно и дружно проживают 152 народности, отмечают одни праздники, уважают культуру друг друга. Россия всегда была многонациональной, поэтому единство и дружба народов – необходимое и важнейшее условие успешного развития государства.

Также участники встречи отметили работу региональных властей по поддержке и развитию национально-культурных диаспор, сохранению национальных традиций.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.