Правительство РФ выделило 1 млрд руб. на доплаты к пенсиям

Российское правительство выделило дополнительно 1 миллиард рублей на социальные доплаты к пенсии в текущем году.

Вышеуказанные средства были распределены между семью регионами страны. В понедельник, 18 сентября, на официальном сайте кабмина уточняется, что средства направят в республики Коми и Саха, в Приморский, Хабаровский, Камчатский края, а также в Московскую и Архангельскую области.

Данные субъекты федерации, согласно информации РИА "Новости", ранее заявили об острой потребности в дополнительных средствах