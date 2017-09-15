Соловьев нашел виновного в скандале с «соловьином пометом»

Владимир Соловьев заявил, что ответственность за скандальную ситуацию, возникшую вокруг шутки Ивана Урганта о «соловьином помете», лежит на гендиректоре Первого канала.

В разговоре с НСН журналист ВГТРК отметил, что Ургант выполнил задание Константина Эрнста. По словам Соловьева, он привык к юмористическим выпадам в свой адрес, однако на этот раз были нарушены базовые этические нормы. В результате «вспыхнула война».

Напомним, шутка про «соловьиный помет» прозвучала в одном из последних выпусков шоу «Вечерний Ургант». Ранее «Аргументы недели» писали, что сотрудник ВГТРК Аркадий Мамонтов назвал ведущего Ивана Урганта хамом и провокатором.