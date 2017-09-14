Торгпреда Черевко эвакуировали из Нидерландов в Россию в тяжелом состоянии

Торгового представителя России в Нидерландах Александра Черевко эвакуировали спецбортом МЧС из Амстердама в Москву в тяжелом состоянии. Голландские врачи заявили о своем бессилии помочь россиянину.



Как рассказал РИА Новости посол России в Нидерландах Александр Шульгин, торгпред попал в больницу в начале года, десять дней назад его состояние ухудшилось. Черевко перевели в палату интенсивной терапии, однако голландские врачи приняли решение отключить больного от систем жизнеобеспечения, поскольку продолжать лечение они сочли бесполезным.



Представители России обратились в МИД Нидерландов с просьбой помочь организовать эвакуацию российского торгпреда для того, чтобы продолжить его лечение в России. Шульгин полагает, что у Черевко есть шансы на выздоровление.



