Минтранс России подтвердил и прокомментировал ограничение на полёты авиакомпании "Грузинские авиалинии". По информации министерства, ограничение является ответной зеркальной мерой.

"Минтранс подтверждает информацию об ограничении полётов для грузинской авиакомпании из Тбилиси в Москву. Это ограничение является ответной зеркальной мерой", — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Минтрансе, Грузия с мая на даёт разрешение авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнять рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в Тбилиси.

"Грузинские авиавласти должны выполнить свои обязательства по отношению к российской стороне и дать «Уральским авиалиниям» разрешения на эти полёты", — говорится в сообщении российского Минтранса.