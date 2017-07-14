Ловца покемонов Соколовского внесли в список экстремистов

Уральский видеоблогер Руслан Соколовский, получивший условный срок за ловлю покемонов в храме, внесен в список террористов, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков на своей странице в Фейсбуке.

«Новости про нашего мальчика: Соколовского внесли в список террористов и экстремистов – его номер 5847, а всего там 7524 человека. Все его банковские счета заблокированы, поэтому скоро ждите его в переходе метро, поющим песни с облезлой кошкой на коленях», — написал он.

Судебные разбирательства последовали после того, как 22-летний студент юрфака и видеоблогер Руслан Соколовский опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором играл в Pokemon GO в екатеринбургском Храме-на Крови. Его обвинили в 18 преступлениях, в том числе оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти либо вражды. Прокурор добивался для обвиняемого реального срока – три года колонии.



