Журналист кремплевскго пула разъяснил путаницу со «спутницей» Путина

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов разъяснил путаницу с таинственной спутницей Путина, которая так заинтриговала журналистов и простых обывателей. Ранее СМИ уже назвали ее имя, но не убедили в правдивости информации.

Впервые видео появилось на телеканале «Звезда». На кадрах видно, как Путин паркует свой «Мерседес», выходит из машины, открывает заднюю дверь, а сидящий там человек на что-то указывает пальцем, после чего президент закрывает дверь и направляется в сторону храма. Многие заметили, что указующая рука похожа на женскую, а из приоткрывшейся дверцы машины показался фрагмент чего-то красного – то ли юбка женщины, то ли сумка. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверял любопытствующих журналистов в том, что это был сотрудник службы безопасности. Но кто поверит в то, что президент открывает двери своему охраннику.



Спецкор «Комсомольской правды» рассказывает, что Путин всегда ездит в машине без пиджака. «Ну, не любит человек ходить в мятом, не Порошенко он», — поясняет Смирнов. Выйдя из автомобиля на Валааме, российский лидер направился к задней двери, чтобы взять пиджак. В это время сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), сидевший на переднем сиденье с другой стороны, уже вынес из машины пиджак Путина. «А другой сидевший сзади сотрудник Путину на него показывает — вон он, мол, пиджак, надевайте», — продолжает журналист.

Что же касается красного фрагмента одежды или аксессуара, то это был большой футляр, в которых носят, например, церковные книги. Спецкор полагает, что в футляре находился приготовленный Путиным подарок.

Его догадку подтвердил и пресс-секретарь Московской патриархии Александр Волков. По его словам, в увесистой красной коробке находилась икона. «Поскольку так вышло, что я сам эту коробку держал через десять минут, могу сказать, что это была тяжелая икона, вряд ли президенту было бы сподручно с ней идти в храм», - написал пресс-секретарь на своей странице в Facebook.



