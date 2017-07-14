Ртутные термометры запретят проносить в самолёт

Перевозку ртутных медицинских термометров воздушным транспортом решил ограничить Минтранс России. Если раньше градусник можно было пронести на борт в ручной клади, то с 22 июля его нужно будет сдавать в багаж в обязательном порядке.

В частности, ртутный медицинский термометр должен будет перевозиться в стандартном футляре и только в зарегистрированном багаже. Естественно, что в грузовых или багажных отсеках воздушного судна он будет недоступен для пассажиров во время полета.

Как пишут "Известия", пассажирам разрешат и дальше иметь при себе в салоне ртутный тонометр в стандартном футляре, а также ртутный барометр или манометр, упакованный в герметичный контейнер.

Ранее запретить перевозку градусников в салоне самолетов рекомендовала Международная организация гражданской авиации (ICAO).