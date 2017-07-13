Сервисы "Яндекс.Такси" и Uber в четверг объявили об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании.

Компания "Яндекс" уверяет, что не ожидает никаких радикальных изменений тарифов, связанных с объединением бизнеса онлайн-заказа такси с Uber. Предполагается, что водители будут работать на общей платформе и смогут принимать заказы и из "Яндекс.Такси", и из Uber, - сообщает РИА Новости.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит опрос в своем Telegram-канале (@fasrussia) о последствиях объединения "Яндекс.Такси" и Uber.