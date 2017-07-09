Москалькова: СКР начал проверку статьи о казнях в Чечне

Уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова сообщила, что получив письмо «Новой газеты» массовой гибели блюдей в Чеченской Республике, обратилась в Следственный комитет. Следком начал проверку информации о массовой казни людей.

По словам Татьяны Москальковой, согласно первым результатам расследования, двое из указанных в статье человек не проживали на территории Чечни.

Она отметила, что «скудные данные о лицах, на которые указывает «Новая газета», – а там дана только фамилия и имя, – затрудняет поиск». «Фамилии распространенные, и поэтому требуется тщательная проверка», – подчеркнула омбудсмен.

Москалькова сказала в интервью радиостанции «Говорит Москва», что после окончания следственной проверки, она могла бы встретиться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал статью о казни 27 человек в ночь на 26 января.