Власти Чечни прокомментировали статью о казни 27 человек

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал статью "Новой газеты" о казни 27 человек в ночь на 26 января.

Умаров выраз полную уверенность в том, что статья о казни людей - не подкрепленная никакими доводами, источниками и доказательствами ложь. В интервью "Дождю" чеченский министр сказал, что рассматривает материал в "Новой газете" как "очередную порцию дезинформации, которая направлена против Чеченской Республики". По его мнению, статья имеет совершенно определенную и очень яркую политическую окраску.

"Новая газета" сообщила о казни 27 человек в Чечне, всех казненных задержали в разных районах республики, расстреляли и развезли по различным кладбищам. Издание опубликовало список погибших.

По мнению министра, автор публикации - журналист Елена Милашина — пытается развивать "гейскую тему", которая "давным-давно позабыта". По словам министра, "эта так называемая статья, о которой вы говорите, — это очередной виток и всплеск нездоровой фантазии госпожи Милашиной".