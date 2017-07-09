«Новая газета» сообщила о массовой казне в Чечне без суда и следствия

«Новая газета» уже несколько раз публиковала информацию о массовых расправах в Чечне, которые якобы происходят с согласия главы республики. В начале апреля издание писало о преследованиях, пытках и убийства гомосексуалистов.

И вот новое разоблачение, касающееся январских событий. Издание не берется утверждать, что в ночь на 26 января в Чечне «произошла масштабам внесудебная казнь», но излагает данные, полученные от двух источников — в управлении СКР по Чечне и в администрации главы республики.

По данным «Новой», в ночь на 26 января 2017 года в Чеченской республике, предположительно, произошла массовая внесудебная казнь, жертвами которой стали 27 человек. Впрочем, жертв могло быть и больше.

На задержанных не составляли официальные протоколы и не предъявили обвинения, их поместили в «подвалы и подсобные помещения отделов полиции», пишет газета. Большинство задержанных составляли жители Шали. «Новая газета» установила их адреса, но узнать что-либо об их дальнейшей судьбе редакции не удалось. Родственники наотрез отказывались распространяться на данную тему. Один из сотрудников местной администрации посоветовал журналистам не искать людей из этих списков. «Все, кого задержали в Шалях в январе, — их больше нет. Не ищите», — сказал чиновник.

Издание полагает, что все задержания были связаны с проведением контртеррористической операции. «Новой газете» стало известно, что на предполагаемой казни присутствовали высокопоставленные чеченские чиновники.



