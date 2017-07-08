В Московском зоопарке рассказали, какие животные создают самые крепкие союзы

Сотрудники Московского зоопарка рассказали, какие животные создают самые крепкие союзы.

Оказывается, что абсолютными рекордсменами по длительности "брака" в столичном зверинце являются слоны. Две особи прибыли в Московский зоопарк еще в 1986 году, и с тех пор они не расставались. У слонов за 31 год "любви" появились три детеныша, передает РИА "Новости".

В пресс-службе зоосада сегодня подчеркнули, что невероятно прочные семейные союзы создают также волки, львы, рыси и черные аисты.