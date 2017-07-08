Реконструкция Тверской улицы в Москве завершится к середине августа

Благоустройство Тверской улицы в Москве полностью завершится к середине августа, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В эти выходные Тверская перекрыта на участке от Пушкинской площади до Триумфальной площади.

Как уточняет пресс-служба московского правительства, с 8 по 10 июля планируется проложить подземную кабельную канализацию, куда затем уберут воздушные провода. В эти дни объехать Тверскую можно будет по Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам.

По словам Бирюкова, в следующие выходные перекроют движение на участке Тверской от Триумфальной площади до Белорусского вокзала.

Дополнительная информация об ограничении движения доступна здесь.