Названы имена генералов МВД, ФСИН и МЧС, снятых 6 июля Путиным

Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 6 июля 2017 года, в МВД, ФСИН и МЧС произведены кадровые перестановки.

От должностей освобождены:

первый заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Андрей Андреев,

начальник Контрольно-ревизионного управления МВД генерал-майор внутренней службы Евгений Барикаев,

начальник Главного управления МЧС по Свердловской области генерал-майор Андрей Зеленский,

начальник Главного управления МВД по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов,

министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Александр Лобанов,

начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов,

замначальника Главного управления МВД по Кемеровской области, начальник главного следственного управления генерал-майор Владимир Шепель,

первый замначальника Следственного департамента МВД генерал-лейтенант Юрий Шинин.

Причины кадровых изменений не называются.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Аргументы недели" писали, что Владимир Путин в четверг, 6 июля, освободил от должностей восемь генералов.