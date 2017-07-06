Названы имена генералов МВД, ФСИН и МЧС, снятых 6 июля Путиным
6 июля 2017, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]
Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 6 июля 2017 года, в МВД, ФСИН и МЧС произведены кадровые перестановки.
От должностей освобождены:
первый заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Андрей Андреев,
начальник Контрольно-ревизионного управления МВД генерал-майор внутренней службы Евгений Барикаев,
начальник Главного управления МЧС по Свердловской области генерал-майор Андрей Зеленский,
начальник Главного управления МВД по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов,
министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Александр Лобанов,
начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов,
замначальника Главного управления МВД по Кемеровской области, начальник главного следственного управления генерал-майор Владимир Шепель,
первый замначальника Следственного департамента МВД генерал-лейтенант Юрий Шинин.
Причины кадровых изменений не называются.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Аргументы недели" писали, что Владимир Путин в четверг, 6 июля, освободил от должностей восемь генералов.