Собянин назвал фейком просьбу метрополитена отказаться от поездок в часы пик

Мэр Москвы Сергей Собянин разъяснил ситуацию по поводу поездок в метро в час пик. Накануне в СМИ появилась информация о том, что московский метрополитен якобы просит москвичей отказаться от поездок в час пик.

Московский градоначальник назвал эту информацию фейком. Суть ее заключалась в том, что в подземке стали появляться плакаты, на которых сообщается загрузка поездов в течение всего дня. Делается это для того, чтобы пассажиры могли выбирать оптимальное для себя время поездки.



