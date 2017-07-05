Метрополитен просит москвичей отказаться от поездок в часы пик

Столичный метрополитен просит пассажиров воздержаться от поездок в часы пик. Узнать о загруженности поездов можно на станциях подземки, там размещены специальные плакаты.

Они помогут незанятым гражданам сориентироваться, когда лучше запланировать поездку на метро. На некоторых станциях достаточно выехать на пятнадцать минут раньше, чтобы избежать давки.

Представитель руководства подземки Роман Латыпов рассказал РИА Новости об опыте своих лондонских коллег, которые подняли плату за проезд в метро в часы пик. Благодаря этому удалось добиться снижения пассажиропотока.