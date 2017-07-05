Стало известно, где пройдет прощание с писателем Даниилом Граниным

О кончине 98-летнего писателя Даниила Гранина «Аргументы недели» ранее сообщали. Гражданская панихида по Даниилу Гранину пройдет в Таврическом дворце, а похоронят писателя на Комаровском кладбище.

Писателя Даниила Гранина не стало минувшей ночью. Писателя похоронят рядом с его супругой на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом, сообщает «Лайф».

Гражданская панихида по писателю пройдет 8 июля с 12:00 до 14:00 часов в Таврическом дворце. Об этом сообщает на своей официальной страничке в «Твиттер» Андрей Кибитов, глава пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Погребение писателя начнется на Комаровском кладбище в 15.00.