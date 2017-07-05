Даниила Гранина могут похоронить на Комаровском кладбище Петербурга
5 июля 2017, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]
Писателя Даниила Гранина, который скончался накануне вечером в одной из петербургских клиник на 99-м году жизни, могут похоронить на Комаровском кладбище. Власти города готовы взять на себя все расходы.
Последнее слово остается за родственниками писателя. С 2005 года Гранин являлся почетным гражданином Санкт-Петербурга.
На Комаровском кладбище упокоены многие известные писатели и поэты, в том числе Анна Ахматова. Там же похоронена супруга писателя.