Ушел из жизни писатель Даниил Гранин

Во вторник, 4 июля, около 22 часов в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный писатель Даниил Гранин. Ему было 98 лет. Последние несколько дней находился в реанимационном отделении одного из городских стационаров.



Незадолго до смерти он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.



Даниил Гранин (настоящая фамилия — Герман) прошел Великую Отечественную войну, закончив ее в должности командира роты тяжелых танков. Эта тема заняла особое месте в его дальнейшем творчестве. Совместно с Алесем Адамовичем он создал главное произведение своей жизни - «Блокадную книгу» (1977-1981). Первое время она была под запретом, и лишь несколько лет спустя хроника была опубликована полностью.



Печататься Гранин начал в 1949 г., взяв себе литературный псевдоним Даниил Гранин. Он является автором таких романов как «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», эссе «Эта странная жизнь» и «Страх», повестей «Прекрасная Ута», «Сад камней», «Месяц вверх ногами» и «Дождь в чужом городе». Его роман «Мой лейтенант» стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» (2012). Это произведение было даже включено в учебники русской литературы 20 века.

Даниил Гранин - кавалер ордена Святого Андрея Первозванного, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Петербурга, лауреат Государственных премий СССР и России, а также премии президента России в области литературы и искусства, премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры, премии Гейне и ряда других званий. 3 июня президент России Владимир Путин вручил писателю государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.