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Опасаясь задержания, оппозиционер Мальцев уехал из России

4 июля 2017, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Опасаясь задержания, оппозиционер Мальцев уехал из России
argumenti.ru

Узнав, что правоохранительные органы планируют его задержание, оппозиционный политик Вячеслав Мальцев покинул пределы страны. Он уехал без семьи. Рядом с ним находятся его соратники.

Координатор «Артподготовки — Санкт-Петербург» Александр Расторгуев рассказал РБК, что Мальцева предупредили лояльные сотрудники ФСБ и МВД, знакомые с его делом. Против оппозиционера завели уголовное дело о создании экстремистского сообщества и планировали задержание.

Последний раз Мальцев был задержан 12 июня на несанкционированном антикоррупционном митинге в Москве. За неповиновение сотрудникам полиции он получил 10 суток ареста. В апреле за аналогичную статью он получил 15 суток, когда участвовал в протестной акции 26 марта. В его дом приходили с обысками и выпиливали двери.

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Малайзийский Airbus изменил курс из-за столкновения с птицами

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