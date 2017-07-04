Опасаясь задержания, оппозиционер Мальцев уехал из России

Узнав, что правоохранительные органы планируют его задержание, оппозиционный политик Вячеслав Мальцев покинул пределы страны. Он уехал без семьи. Рядом с ним находятся его соратники.



Координатор «Артподготовки — Санкт-Петербург» Александр Расторгуев рассказал РБК, что Мальцева предупредили лояльные сотрудники ФСБ и МВД, знакомые с его делом. Против оппозиционера завели уголовное дело о создании экстремистского сообщества и планировали задержание.



Последний раз Мальцев был задержан 12 июня на несанкционированном антикоррупционном митинге в Москве. За неповиновение сотрудникам полиции он получил 10 суток ареста. В апреле за аналогичную статью он получил 15 суток, когда участвовал в протестной акции 26 марта. В его дом приходили с обысками и выпиливали двери.



