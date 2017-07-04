Камчатка золотеет

Не одним «чёрным золотом» богата Россия, но и просто золотом. Компания «Золото Камчатки» начала буровые работы на месторождении Кумроч – одном из самых перспективных на полуострове. В общей сложности компания планирует пробурить в этом году более 80 километров и прирастить таким образом около 20 тонн золотых запасов.

Камчатка – это не только рыба, пушнина, олени, природные красоты, заповедники, уникальная Долина гейзеров, вулканы под охраной ЮНЕСКО и т.д., но и запасы металлов. В прошлом году регион вошёл в первую десятку по золотодобыче в России (в первой тройке – Красноярский край, Амурская область и Чукотка). Перспективы ещё лучше: здесь сосредоточено более 10% золотых недр всей страны. Для камчатских месторождений характерно очень высокое содержание золота в руде: в изученных запасах оно варьируется от 5 до 25 г/т, в то время как средний уровень составляет 2,4 г/т в России и менее 2 г/т в мире.

В свою очередь «Золото Камчатки» входит в первую десятку золотодобытчиков страны. Компания – один из крупнейших налогоплательщиков края, в 2017 году она принесёт казне несколько сотен миллионов рублей. Также это крупный работодатель – более 2000 рабочих мест.

Полуостров славится снежными зимами, и начинать в таких условиях буровые работы на месторождениях со слабо развитой инфраструктурой было бы опрометчиво. Поэтому к бурению на Кумроче приступили сейчас. Лето на Камчатке короткое, зевать некогда. Планы золотодобытчиков – амбициозные в лучшем смысле слова. Эксперты компании подчёркивают: данное месторождение только по утверждённым данным содержит в своих недрах 30 тонн золота, а те этапы изучения объекта, которые уже пройдены, позволяют говорить примерно о 100 тоннах.









Кумроч может даже превзойти по своим запасам Аметистовое месторождение, которое на данный момент является самым крупным в регионе. Именно на него пришлась основная доля инвестиций в камчатскую золотодобычу, превысивших с 2010-го по 2015 год 15 млрд. рублей. Оно стало прорывным проектом края – добыча золота на Камчатке выросла вдвое, благодаря чему регион и оказался в первой десятке России по этому показателю. К 2020 году планируется вложить в данную отрасль региона ещё больше – около 18 млрд. рублей, из них порядка 4 млрд. – уже в этом году.

На месторождении Кумроч к 2021 году предполагается построить предприятие, которое будет производить 3,5-4,5 тонны золота ежегодно. Это позволит к 2025 году увеличить годовой ВРП Камчатки на 12 млрд рублей и создать ещё 1200 рабочих мест. Помимо Кумроча, в 2017 году компания продолжит геологоразведочные работы на месторождениях Аметистовое, Южно-Агинское, Бараньевское, Малетойваямской площади.









Безусловный приоритет золотодобычи на красивейшем полуострове – экология. 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края подвело итоги ежегодного краевого конкурса профессионального мастерства «Эколог года». По результатам заседания комиссии, третье место занял представитель «Золота Камчатки». «Уверен, наш общий труд позволит сохранить уникальную флору и фауну Камчатки на долгие годы», - подчёркивает начальник отдела экологии и охраны окружающей среды «Золота Камчатки» Максим Карпухин.

По данным аналитической компании GFMS, в прошлом году Россия по производству золота заняла третье место в мире (253,5 тонн) после Китая (453,5 тонн) и Австралии (290,5 тонн). Нам «дышат в затылок» американцы (236 тонн), а замыкает первую пятёрку Индонезия (168,2 тонн). Далее в порядке убывания следуют Канада (165,0 тонн), Перу (164,5 тонн), ЮАР (150 тонн), Мексика (120,5 тонн), Гана (95,0 тонн). Заметим, что шесть лет назад позиция России в данном рейтинге была ниже текущей на две строчки.

При этом экспорт российского золота в прошлом году по сравнению с позапрошлым сократился на 43% (22,4 тонны против 39,4 тонн). Эксперты объясняют это конъюнктурой и повышением внутреннего спроса, прежде всего со стороны ювелиров. Главным покупателем российского золота остаётся Центральный банк России.