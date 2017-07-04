Совершеннолетним разрешили покупать алкоголь по паспорту болельщика и правам

Доказать право на покупку алкоголя можно с помощью водительских прав или паспорту болельщика. Новые правила вступили в силу на территории России с 4 июля. Перечень документов увеличен с 12 до 14 пунктов.

Эти правила вводятся в связи с проведением Чемпионата мира по футболу, который Россия будет принимать в следующем году. Продавцы могут проверять возраст покупателей алкоголя по FAN ID до 31 декабря 2018 года. По паспорту – и после этого срока.

Пластиковый паспорт болельщика (FAN ID) предъявлялся для допуска на стадион во время Кубка Конфедераций. Он также будет необходим для идентификации болельщиков, направленной на повышение безопасности и обеспечение быстрого прохода на стадион во время проведения ЧМ-2018.

Сейчас совершеннолетние могут предъявлять при покупке алкоголя удостоверение беженца, разрешение на временное проживание, вид на жительство, военный билет, загранпаспорт и еще семь документов.



