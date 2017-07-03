Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» возглавил Юрий Коромыслов

С 3 июля 2017 года руководителем Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» стал Юрий Коромыслов, который до этого занимал пост директора по продажам Кировского филиала.

Ирина Фленько покинула пост директора филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в Кирове, который она занимала с 2006 года. Такое решение было принято ею в связи с личными обстоятельствами.

Ирина Викторовна – один из самых опытных и уважаемых руководителей компании «ЭнергосбыТ Плюс». Она пришла в энергетическую отрасль много лет назад, окончив электротехнический факультет политехнического вуза. Начинала инженером-инспектором. Благодаря своему опыту и знаниям, ориентированности на достижение результатов И.В. Фленько пользовалась непререкаемым авторитетом не только у своих сотрудников, но и у руководителей города, области, коллег из других компаний, клиентов. Отношения в филиале Ирина Фленько строила на доверии и ответственности, что помогло ей создать сильную профессиональную команду единомышленников – коллектив Кировского филиала.

Руководство «ЭнергосбыТ Плюс» благодарит Ирину Викторовну за проделанную работу, за годы, которые она отдала энергетике, Компании.

Юрий Борисович Коромыслов родился в 1968 году. Окончил Кировский политехнический институт по специальности «электрические станции», получив квалификацию «инженер-электрик».

Юрий Коромыслов имеет многолетний опыт работы в отрасли, с 1992 года прошел путь от инспектора тепловой инспекции Кировэнергосбыта (филиала АО «Кировэнерго») до директора по продажам Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (с 2013 г по настоящее время).

Юрий Коромыслов член команды и преемник Ирины Фленько, вместе с которой он проработал многие годы. Он продолжит, реализуя ключевую стратегию сбытовой деятельности, дальнейшее совершенствование всех рабочих процессов Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Руководство ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет Ю.Б. Коромыслова с новым назначением и надеется на плодотворное сотрудничество.