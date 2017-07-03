Компания бывшего профессионального футболиста Дуайта Йорка оказалась на грани банкротства. Слушания по ее арбитражному делу пройдут в Великобритании в ближайшие дни.

Как сообщает The Sun, в активе компании Dwight Yorke Promotions, которой владеет Йорк, осталось всего два фунта стерлингов. Известно, что он основал ее в 1997 году, хотя карьеру игрока завершил только в 2009 году.

Дуайт Йорк, которому сейчас 45 лет, родился в островном государстве Тринидад и Тобаго. Он выступал в том числе за известные английские клубы "Астон Вилла", "Манчестер Юнайтед", "Блэкберн Роверс" и "Бирмингем Сити". В общей сложности в 481 матче на клубном уровне он забил 148 голов.