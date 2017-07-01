Марадона назвал президента России феноменом

Диего Марадона заявил, что считает Владимира Путина феноменом.

О своем отношении к президенту РФ один из лучших игроков в истории мирового футбола рассказал сегодня российским журналистам. По мнению Марадоны, Путин, наряду с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом, входит в «высшую лигу» политиков. Бывший спортсмен считает, что российскому лидеру под силу принести мир на планету.

Также Диего Марадона высказался о действующем президенте Соединенных Штатов. По словам экс-футболиста, он не видит Дональда Трампа в роли политического деятеля. Марадона сравнил американца с героем комиксов.

Диего Марадона в настоящее время находится в России. Ожидается, что в субботу аргентинец встретится с Владимиром Путиным.