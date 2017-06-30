Назван размер повышения платы за услуги ЖКХ в российских регионах с 1 июля

Стало известно, как с 1 июля текущего года изменится плата за услуги ЖКХ в российских регионах.

Из принятого правительством постановления следует, что в целом по стране плата увеличится на 4%. Максимальный рост – на 7% - ждет Москву. Следом идут Санкт-Петербург, Якутия и Камчатка, местные жители с завтрашнего дня будут платить за коммунальные услуги на 6% больше, чем раньше.

Среди регионов, в которых рост будет минимальным, северокавказские республики – Северная Осетия (2,5%), Дагестан и Кабардино-Балкария (по 3,3%). Также не должна значительно подорожать «коммуналка» и в Алтайском кране (3,2%).

Ранее «Аргументы недели» писали, что россияне могут вернуть деньги за некачественные услуги ЖКХ.