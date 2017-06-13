Россияне могут вернуть деньги за некачественные услуги ЖКХ

Пленум Верховного суда России информирует граждан, что деньги за некачественно оказанные услуги ЖКХ можно вернуть. Жильцы имеют право требовать себе компенсацию за перебои с энергоснабжением.

Внеплановые отключения воды или электричества – это повод подать в суд на управляющую компанию и вытребовать компенсацию за некачественное оказание услуг, сообщает РИА Новости.

Россияне могут не только добиться компенсации за некачественные услуги ЖКХ, но и снизить стоимость этих услуг, вплоть до полной отмены платы за них. Однако, для этого надо будет потрудиться. Суд потребует доказательства некачественного обслуживания и истец должен их предоставить: видеозаписи, аудиозаписи показаний свидетелей, заключения экспертов (письменные желательно).