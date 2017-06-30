ФАС против картелей в дорожном строительстве

За 2016-2017 г.г. ФАС России и её территориальные органы возбудили 63 дела об антиконкурентных соглашениях в рамках закупок работ по строительству и ремонту автомобильных дорог, проводимых госзаказчиками. Общая сумма начальных максимальных цен привлекших внимание ФАС контрактов приближается к 30 млрд. рублей. По мнению антимонопольщиков государству нанесен ущерб свыше 5 млрд. рублей. Не меньше 700 млн. составил перерасход бюджетных средств на строительство автодороги "Енисей", примерно такая же сумма переплачена бюджетом при строительстве автодороги "Обход г. Чусового" в Пермском крае.

О противодействии картелям в сфере строительства и ремонта автодорог рассказал начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Кор. Насколько серьезна угроза для экономики со стороны картелей? Можно ли в цифрах представить наносимый картелями ущерб?

Андрей Тенишев. 13 мая Указом Президента России была принята Стратегия экономической безопасности до 2030 г. Впервые на таком уровне прозвучало признание серьезности угрозы картелей для экономики страны. Это значит, что угроза воспринята и государство будет бороться с этим явлением активней.

Ни у нас в стране, и нигде в мире глобальных научных исследований, позволяющих в цифрах обозначить ущерб, наносимый картелями, нет. По нашим оценкам сейчас российский государственный и муниципальный бюджет теряют от 20 до 44 процентов от начальной стоимости предмета торгов по закупкам товаров и услуг из-за картелей, не позволяющих снижать цены.

Порядка 7 трлн. рублей тратит государство на закупки по 44-ФЗ «О контрактной системе». То есть, из 7 трлн. рублей государственных закупок сотни миллиардов, если не триллионы, рублей могли бы быть сэкономлены и потрачены на реальные государственные нужды, если бы на самом деле торговались и не шли на поводу у картелей.

Кор. Почему в этом году настолько пристальное внимание ФАС приковано к дорожной сфере? Там хуже всего?

А.Т. Пожалуй, наряду с поставками медицинского оборудования и медикаментов, поставками компьютерной техники, строительство, ремонт и обслуживание дорог - одна из самых пораженных этой проблемой сфер. Здесь есть объективные возможности для картельного сговора, связанные с тем, что в ряде регионов ограничено число потенциальных исполнителей подрядов.

Мы изучили ситуацию с ремонтом и обслуживанием автодороги "Енисей" от Красноярска до границы Монголии, подряд на выполнение работ по которой размещало учреждение Росавтодора. При картельных закупках снижение цены на торгах было 0,5%. Мы доказали картельный сговор на 1,7 млрд рублей. Когда на торги попадал независимый игрок, снижение цены составляло до 40%. И этот игрок выполнял работы качественно и в срок. То есть заказчик мог сэкономить до 700 млн рублей!

И это только то, что мы доказали. А на самом деле на эту дорогу тратится гораздо больше денег.

Кор. Нередко бывали ситуации, когда пришедший неизвестно откуда поставщик, сбрасывая цену выигрывал конкурсы, а потом не исполняя работы, исчезал с авансом.

А.Т. Против такого мошенничества сейчас есть много действенных механизмов, включая механизмы обеспечения. Такие ситуации уходят в прошлое. Появление независимого участника торгов, пресечение картельного сговора действительно позволяет экономить значительные средства и получать услуги необходимого качества.

Кор. Как удается выявить и доказать картельный сговор?

А.Т. Мы не зря ратуем за то, чтоб все торги перешли на электронные площадки. Ведь когда участники торгов приходят в кабинет к чиновнику с конвертами - сложно установить, что происходит в этом кабинете, о чем они договариваются. Но когда торги идут на электронной площадке - с одной стороны нам все видно, с другой стороны - участники торгов не видят друг друга. Обеспечивается анонимность, затрудняется сговор или давление на неугодного участника. И остается масса следов. С какого компьютера подана заявка, как внесено обеспечение заявки и много другого. В одном из доказанных случаев участник торгов обеспечивал заявки своих "конкурентов". Когда такие "конкуренты" потом не торгуются - это не удивительно. Важный признак - последующее совместное исполнение работ. Но бывает, оказывается, что даже заявки "конкурентов" поданы с одного компьютера. В другом случае "конкуренты" предложили совершенно одинаковые цены. При сумме в сотни миллионов, предложения совпадали до копеек! И такие совпадения продолжаются от торгов к торгам в течение многих лет.

Кор. Что грозит нарушителям, если суд признает их виновными?

А.Т. Административный штраф для юридических лиц может составить от 10 до 50% от начальной стоимости торгов. Это для каждого участника картеля, вне зависимости от того, выиграл он или только участвовал в качестве подставной компании. Правда, есть точка отсечения - либеральная мера, не позволяющая штрафовать больше, чем на 4% от годовой выручки компании. Для должностных лиц компаний предусмотрена уголовная ответственность - до 7 лет лишения свободы. По одному из "дорожных" дел уже возбуждено уголовное дело по ст. 178 УК РФ и я надеюсь, мы скоро увидим приговор по нему.

Ответственность могут нести и те, кто "заказывает музыку", то есть выступает в качестве заказчика. Мы на днях начали проверку одного из учреждений Росавтодора - ФКУ "Черноморье", где есть основания полагать наличие сговора заказчика с участником торгов. Это очень опасное нарушение. Зачастую заказчики пытаются предопределить победителя торгов. Чинят препятствия "чужим" компаниям. Это запрещено законом не только с точки зрения защиты конкуренции, но для чиновника предусмотрена и уголовная ответственность за злоупотребление должностными полномочиями или за превышение должностных полномочий.

В сфере дорожного строительства пока еще ни один чиновник не был осужден. Но есть масса примеров в других сферах. Один из последних примеров - глава одного из районов в Ростовской области получил год и 4 месяца. Он "определил" победителя в конкурсе на строительство детского сада. Там взятки даже не доказывали. Просто подтвердили в суде, что он определил кто должен победить в торгах. В том же Ростове на Дону руководитель управления Росаккредитации - 2 года и 5 месяцев получил за то, что определил победителя конкурса. Сейчас в Хакасии под стражей 10 человек, включая руководителя администрации главы республики. Там и те кто определял победителей на торгах на поставку медикаментов и участники картеля. Сейчас в Самаре ушло в суд дело, где может понести уголовную ответственность в виде реального срока заключения замминистра здравоохранения. Также там возбуждено уголовное дело о картеле.

В сфере строительства и ремонта дорог мы только начали работу. Но думаю, что ответственность здесь понесут и чиновники и участники картелей. Заказчики не могут не видеть, что многие годы подряд не происходит снижение цен на торгах, и выигрывают все время одни и те же. Но, ни одного обращения в ФАС или в правоохранительные органы со стороны этих чиновников не было.

Ущерб от картелей не ограничивается завышением цен и неоправданными затратами заказчика. Когда у заказчика нет выбора, подрядчик уже не стремится к высокому качеству. Чем хуже ты отремонтировал дорогу - тем лучше, на следующих год получишь новые деньги на ремонт этой же дороги. А если картель еще и договорился с чиновником, то там и откаты, и подписанные акты выполненных работ без выполнения этих работ...

В итоге мы тратим большие даже по мировым стандартам деньги на дороги, а дороги остаются плохими.

Кор. Удается ли ФАС своим вмешательством исправлять ситуацию? Там, где недобросовестные участники торгов понесли наказание, сейчас цены снизились? Оздоровление произошло?

А.Т. Это очень длительный процесс, требующий настойчивости и терпения. Быстрых успехов мы не ждем. В том, что касается медикаментов, мы возбудили за прошлый год порядка 70 антимонопольных дел. Многие дела уже рассмотрены, назначенные штрафы исчисляются сотнями миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела, обвиняемые под стражей. Но ситуация не меняется сразу и кардинально, а медленно и очень трудно. Есть в этой сфере положительные изменения, но мы в этом году уже снова возбуждаем десятки дел. Жажда наживы зачастую пересиливает страх возможного наказания. По моему ощущению, порядок здесь придется наводить 2-3 года упорной работой всех государственных органов.

Но представители здравоохранения не обращаются к нам сами. Получается, что это только нам надо. Они выступают, что их недофинансирует государство, им не хватает средств на необходимое. Но они впустую тратят такие деньги, закупая услуги и товары по завышенным ценам. У нас самый большой картель в сфере медикаментов выиграл в общей сложности 700 аукционов. 700 раз заказчики не обратили внимание, на подозрительные торги. С дорогами примерно такая же история.

Нужно, чтоб вся эта работа не была только лишь делом ФАС. Правоохранительные органы должны активнее возбуждать уголовные дела.

Государство в лице чиновников, в том числе в структуре Росавтодора, размещающих заказы, должно пристальней смотреть на организацию торгов.

Кор. Есть ли реакция со стороны Росавтодора? Предпринимаются ли ими какие-нибудь меры?

Думаю нужно переадресовать этот вопрос в Росавтодор. По всей видимости, если их и интересует этот вопрос, то очень слабо, что печально.