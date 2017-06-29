Директор по связям с общественностью "Мегафона" Петр Лидов, представляющий оператора с 2009 года, собирается покинуть компанию на фоне скандала с его оскорбительным постом в Twitter об участниках митингов против коррупции.

Тогда, 12 июня, в Москве задержали 700 человек, 136 из которых — несовершеннолетние. Лидов назвал их "малолетними дегенератами".

Есть еще причины ухода Лидова, например, руководству не понравилось, как PR-директор освещал две крупные аварии мобильного оператора, случившиеся в последние время. Также отмечается, что Лидов совмещает свою должность с работой ведущим на телевидении, сообщают "Ведомости".

Сам PR-директор "Мегафона" написал пост в соцсетях, что редакция колонки "Пока вы спали" отправляется в отпуск. "Среди прочего, подумать о своей дальнейшей профессиональной судьбе". Информацию об уходе он прокомментировал так: "Чушь процентов на 80". И поблагодарил издание за рекламу.