Дуров опубликовал данные Telegram для внесения в реестр Роскомнадзора

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал данные, необходимые для внесения в реестр Роскомнадзора. Дуров отметил, что "регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках".

"Давая согласие на внесение в реестр, мы исходим из соответствия истине заявления главы Роскомнадзора ("на этом точка") и не берем на себя каких-либо дополнительных обязательств", - написал Дуров в соцсети "Вконтакте".

Цитата из сообщения Павла Дурова: "Регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC391410 Электронный адрес abuse@telegram.org, куда наша команда принимает жалобы на контент, связанный с пропагандой терроризма, также публичен и известен Роскомнадзору.

Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой" – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram".

"Глава Роскомнадзора открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram и заявил, что все, чего он ждет от нас для выполнения закона, – это предоставление информации о компании Telegram", - пояснил создатель мессенджера.