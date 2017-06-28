Усманов заменил конкурс мемов соревнованием стартапов с призом в 1 млн

Бизнесмен Алишер Усманов пообещал выплатить 1 млн рублей победителям конкурса стартапов, с этой целью он переформатировал свое сообщество во "ВКонтакте" по конкурсу мемов в площадку для новых инициатив.

На своей странице в соцсети Усманов отметил, что готов и дальше поддерживать таланты. Все желающие могут прислать на рассмотрение и публичное обсуждение свои проекты. Автор лучший идеи месяца получит миллион рублей. Авторы лучшего стартапа года смогут лично обсудить инвестиции с Усмановым.

Усманов также заявил о завершении конкурса мемов по мотивам видеороликов и назвал последних победителей.

Как сообщалось ранее, Алишер Усманов пообещал награждать авторов самых креативных роликов о нем и пародий на него призами — смартфоном iPhone 7Plus, футболкой с мемом и личным автографом миллиардера. Условия конкурса пародий Усманов огласил на своей официальной странице "ВКонтакте".